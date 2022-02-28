زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين مراكب الصيادين في عرض بحر غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الزوارق الحربية أطلقت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية شمال غزة.

كما ولاحقت الزوارق قوارب الصيد برش المياه بالخراطيم اتجاههم واجباتهم على الانسحاب من البحر.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت صباحا النار والغاز تجاه اراضي المواطنين الزراعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتتكرّر الاعتداءات الإسرائيلية بحقّ صيادي القطاع بصورة يوميّة، وهو ما يُسفر بين الحين والآخر عن استشهاد أو اعتقال أو وقوع إصابات في صفوف الصيادين جرّاء إطلاق النار، عدا عن مُصادرة مُعدّاتهم ومراكبهم، كما يدفع الاستهداف الصهيوني الصيادين إلى إخلاء البحر في كثيرٍ من الأحيان والتخلّي عن يوم عمل حرصًا على حياتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين