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حمامرة: معركة "سيف القدس" أثبتت أن المقدسيين ليسوا وحدهم

28 فبراير 2022 . الساعة 19:32 بتوقيت القدس
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المقدسيون يواجهون ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية بمزيد من الرباط

قال الناشط المقدسي ناصر حمامرة، إن المقاومة الفلسطينية أوصلت رسالة بعد معركة "سيف القدس" أن أهل القدس ليسوا لوحدهم.

وأكد حمامرة، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن الفلسطيني المقدسي الصامد هو خط الدفاع الأول عن المدينة المقدسة، وبعد معركة سيف القدس زاد تعلق الجميع بالقدس.

وأضاف أن إصرار المقدسيين اليوم بإحيائهم ذكرى الإسراء والمعراج في ساحات المسجد رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، يدل على التعلق الكبير في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.

وبين حمامرة أن الفلسطيني جاء للمسجد الأقصى، من كل مكان من أجل الاحتفال في ذكرى الإسراء والمعراج، مشيرًا إلى أن الانتشار لقوات الاحتلال كان منذ الأمس لتقليل مظاهر احتفال المقدسيين في ذكرى الإسراء والمعراج.

ولفت إلى أن الفعاليات والمؤتمرات تصب في جهة واحدة وهدفها واضح أن القدس عاصمة عربية إسلامية فلسطينية.

وأم الأقصى اليوم عشرات آلاف المواطنين بينهم عائلات بأطفالها ونسائها من القدس والضفة والداخل الفلسطيني المحتل للاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

 وواجهت قوات الاحتلال احتفالات الفلسطينيين في باب العامود بالقدس، بحملة قمع واسعة، أدت إلى عشرات الإصابات بين المواطنين، واعتقال أكثر من 20 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #سيف القدس

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