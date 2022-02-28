مطارد للاحتلال يدعو السلطة للكف عن ملاحقتهم في الضفة

دعا مطارد لقوات الاحتلال، اليوم الإثنين، أجهزة أمن السلطة، إلى الكف عن ملاحقة المطاردين، في الضفة الغربية المحتلة، في حين استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اقتحام أمن السلطة منازل أسرى محررين ومطلوبين للاحتلال.

وقال صهيب مرعي، إن أجهزة أمن السلطة، داهمت منازل عددٍ من المطاردين للاحتلال بعد أن اقتحمت مخيم جنين فجر اليوم بواسطة مركبات مدنية.

وذكر أن عناصر الأمن، اعتقلوا المطارد أدهم مرعي بعد الاعتداء عليه، بالإضافة لستة أشخاص من عائلته.

وأردف قائلاً: " إن الأجهزة الأمنية أبقت على أدهم مرعي تحت ادعاء أنه مطلوب لهم، ولولا أن المقاومين في المخيم اعتقدوا أنهم وحدات خاصة وأطلقوا النار لوصلت الأمور لمرحلة لا تحمد عقباها".

وبين أن الأهالي في المخيم وبسبب حجم القوة المقتحمة اعتقدوا أنهم من جيش الاحتلال وهو ما أدى لاستنفار الأهالي والمقاومين، مردفاً: "كل الأبواب فتحت وتم اعتقال عدد من الأهالي من كبار السن والأطفال وتم إخلاء سبيلهم بعد أكثر من 6 ساعات".

ووجه لوماً للسلطة لمواصلة ملاحقتهم، مطالبها بالكف عن ممارساتها، قائلاً "نحن مطلوبون للاحتلال وأسرى محررون وأصبنا برصاص الاحتلال، نعتقد أنه لهذا الحد يكفي ما تقوم به السلطة، وعليها الكف عن ملاحقتنا".

الجهاد: عمل مدان

بدورها استنكرت حركة الجهاد الإسلامي، إقدام أجهزة أمن السلطة على اقتحام عدد من منازل أسرى محررين ومطلوبين لقوات الاحتلال، مؤكدةً أن الاعتداء على منازل أبناء شعبنا واعتقال عوائلهم وأبنائهم من قبل أجهزة السلطة عمل مدان، ويصب في مصلحة الاحتلال.

وقال طارق عز الدين، المتحدث باسم الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، في تصريح صحفي:" لقد أقدمت أجهزة أمن السلطة فجر اليوم على اقتحام عدد من منازل أسرى محررين ومطلوبين لقوات الاحتلال. واعتقلت المحرر أدهم مرعي أحد كوادر الحركة في مخيم جنين، بينما فشلت في اعتقال اَخرين، فقامت باعتقال ستة من أبناء عوائلهم."

واستنكر، مثل هذه الأفعال، مؤكداً أن الاعتداء على منازل أبناء شعبنا واعتقال عوائلهم وأبنائهم من قبل أجهزة السلطة عمل مدان، ويصب في مصلحة الاحتلال.

وشدد عز الدين، على أن اقتحام منازل المجاهدين والمطاردين للاحتلال، بطريقة همجية والاعتداء على سكانها، بعد يوم واحد من ابلاغ قوات الاحتلال لعائلة القيادي في الحركة الأسير محمد يوسف جرادات بهدم منزله لا يخدم إلا قوات الاحتلال، فمثل هذا العمل يزيد حجم الهوة بين هذه الأجهزة، ومكونات الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن كل المحاولات التي تقوم بها السلطة وأجهزتها الأمنية، لن ترهب المجاهدين والمناضلين، ولن تثني شعبنا عن القيام بدوره النضالي والتصدي لجرائم الاحتلال في الضفة والقدس المحتلتين.

ودعا عز الدين، السلطة لوقف مهزلة الملاحقة والمطاردة للنشطاء والأسرى المحررون في الضفة، والالتفات إلى ما يقوم به الاحتلال وقطعان المستوطنين من اعتداءات وانتهاكات بحق المقدسين في الشيخ جراح.

المصدر / فلسطين أون لاين