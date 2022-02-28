بينهم طفل.. عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال المواطنين في باب العامود

أصيب أكثر من 30 مواطناً بينهم طفل عمره (6 أشهر)، واعتقل عدد آخر خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج في باب العامود بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية، إن قوات الاحتلال استنفرت، وهاجمت بقوات الخيالة والمياه العادمة والقنابل المسيلة للدموع، آلاف المواطنين، في باب العامود بالقدس منذ ساعات الظهر وحتى كتابة الخبر.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في باب العامود بالقدس.

وقال الهلال الأحمر، إن طفلاً يبلغ "6 أشهر" أصيب بجروح في وجهه من قنبلة صوت أطلقها جنود الاحتلال عليه في باب العامود.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال استخدمت قنابل الصوت والمياه العادمة لتفريق المحتفلين، واعتدت على المقدسيين، وخصوصاً النساء والأطفال بالضرب والدفع.

وفي السياق، أعلنت شرطة الاحتلال، مساء اليوم، إصابة 4 من عناصرها جراء المواجهات.

وسادت أجواء من التوتر في باب العامود مع توافق عشرات آلاف المصلين للمسجد الأقصى للاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

المصدر / فلسطين أون لاين