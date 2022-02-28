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5 آلاف يهودي أوكراني يتقدمون بطلبات للهجرة إلى كيان الاحتلال

28 فبراير 2022 . الساعة 17:45 بتوقيت القدس
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تزايد طلبات الهجرة من أوكرانيا لدولة الاحتلال (صورة أرشيفية)

أكدت الوكالة اليهودية، اليوم الإثنين، أن أكثر من خمسة آلاف أوكراني سعوا للحصول على استفسارات حول الانتقال إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدما بدأت روسيا، الخميس الماضي عملية عسكرية في اوكرانيا.

وبحسب متحدثة باسم الوكالة التي خصصت خطا ساخنا لتقديم المساعدة لليهود الراغبين في الهجرة، فإنها تلقت الأسبوع الماضي أكثر من خمسة آلاف طلب بهذا الخصوص.

وقالت المتحدثة، إن الوكالة نشرت موظفيها في ست محطات أقيمت عند النقاط الحدودية الأوكرانية مع دول بولندا ومولدوفا ورومانيا والمجر، لتقديم المشورة.

وفي بيان لها مطلع الأسبوع الجاري، قالت الوكالة إن المحطات تلك "تهدف إلى تقديم المساعدة الفورية للمهاجرين المتوقعين بسبب الحرب في أوكرانيا" على أن يتم زيادة أعداد الموظفين وفق ما تقتضي الحاجة.

ووفقا لقانون الاحتلال، يحق لليهود وأبنائهم وأحفادهم وأزواجهم الحصول على الجنسية بمجرد قدومهم إلى أراضي فلسطين المحتلة عام 1948.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال إن نحو ألفي إسرائيلي غادروا أوكرانيا بالفعل منذ الخميس الماضي، بينما بقي حوالى 6 آلاف على أراضيها.

المصدر / وكالات
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#دولة الاحتلال #أوكرانيا

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