الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقتي الشعر والقصة القصيرة

أعلن مركز العلم والثقافة واللجنة الثقافية بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بالتعاون مع نادي اللغة العربية بالجامعة الإسلامية، عن أسماء الفائزين بجوائز مسابقتي الشعر والقصة القصيرة.

جاء الإعلام خلال احتفال أقيم في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة بالجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور كمال غنيم، رئيس مركز العلم والثقافة، والأستاذ الدكتور نعيم بارود، عميد كلية الآداب، والدكتور باسم البابلي، رئيس قسم اللغة العربية، والدكتور خضر أبو جحجوح، نائب رئيس قسم اللغة العربية، ولفيف من الشعراء والأدباء، والمشاركين في المسابقة.

وفاز في مسابقة الشعر بالجائزة الأولى محمد وليد بلور، والجائزة الثانية محمد أبو كلوب، والجائزة الثالثة مها الرنتيسي.

وفاز بجائزة القصة القصيرة الأولى سجى نبيل عايش، والجائزة الثانية ياسمين بسام أبو شمالة، والجائزة الثالثة محمود أبو الحاج.

وتكونت لجنة تقييم القصائد من الشعراء: د. خضر أبو جحجوح، و سمير عطية، وياسر الوقاد. بينما تشكلت لجنة تقييم القصص القصيرة من الأدباء: د. رائد غنيم، ود. رائد الداية، ود. خضر أبو جحجوح.

من جانبه، لفت غنيم إلى أن المسابقات لها دورها في تعزيز المشهد الثقافي وفي تنمية المواهب وتطويرها بشكل كبير.

وأشار إلى أن الفوز أو الخسارة ليست نهاية المطاف بل إن الاستمرارية هي شرط أساس للمبدع حتى ينجح في تقديم رسالته.

ونوه إلى أن الشعر وكتابة القصص من أدوات معركة الوعي والتحرير وصناعة الحياة، وخدمة المجتمع والوطن.

بدوره، أوضح بارود أن الشعراء والأدباء وسام تتقلده كلية الآداب والجامعة، لأن طريق الأدب يقود إلى مستقبل واعد ومميز.

وبين أن قسم اللغة العربية يحتوي على طاقم متألق ومبدع يسهم في تأهيل الأدباء والشعراء الذين يمتلكون كافة المهارات.

من ناحيته، أكد جحجوح أن الأمم الناهضة القوية تهتم دائمًا بنخبة الأدباء والمثقفين.

وأوضح أن وجود المؤسسات العلمية والثقافية هيّأ لهم الظروف؛ لإدراكهم أن الأمم تقوم من خلال الشعر والنثر والمسرح وبجانبها العلوم المختلفة الأخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين