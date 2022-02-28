الاحتلال يحكم على أحد حراس الأقصى بالسجن ستة أشهر

حكمت المحكمة المركزية للاحتلال في القدس، اليوم الاثنين، بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر على لؤي أبو السعد حارس المسجد الأقصى المبارك.

واعتقلت شرطة الاحتلال أبو السعد نهاية شهر ديسمبر الماضي، أثناء عمله في مسجد قبة الصخرة المشرفة.

وتم تمديد اعتقال أبو السعد نحو عشرة أيام خضع فيها للتحقيق بمركز "المسكوبية"، ثم تم تحويله للحبس المنزلي، واليوم قضت محكمة الاحتلال بسجنه فعليًا لمدة 6 شهور.

يذكر أن سلطات الاحتلال تتخذ إجراءات تنكيلية مستمرة ضد المسجد الأقصى والعاملين فيه، وتعمد إلى اعتقال وإبعاد عدد منهم من وقت لآخر، كما تعيق العمل في المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين