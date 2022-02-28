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الأمانة العامة الجديدة لـ"فلسطينيي الخارج" تعقد اجتماعها الأول بإسطنبول

28 فبراير 2022 . الساعة 16:12 بتوقيت القدس
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جانب من اجتماع المؤتمر العام لفلسطينيي الخارج في إسطنبول اليوم

عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم الإثنين، في مدينة إسطنبول، لقاءها الأول للدورة الجديدة 2022-2026، برئاسة الأمين العام الدكتور أحمد محيسن ونائبه المهندس هشام أبومحفوظ، وبحضور أعضاء الأمانة المنتخبين.

ونوقشت خلال اللقاء عدة قضايا من أهمها تحديد معالم وأولويات عمل المؤتمر الشعبي خلال المرحلة المقبلة، وكيفية الخروج من الحالة الفلسطينية الراهنة والنهوض بالقضية الفلسطينية.

كما تباحث المجتمعون حول الخطوات العملية في تشكيل الجبهة الوطنية التي دعا لها المؤتمر الشعبي خلال مؤتمره العام الثاني، والمتعلقة ببناء جبهة فلسطينية ذات برنامج نضالي يتجسد من خلال الوحدة الفلسطينية بين الداخل والخارج على أساس التمسك بالثوابت والمقاومة.

وكان المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج عقد مؤتمره الثاني في إسطنبول على مدار ثلاثة أيام متواصلة، تخلله انتخابات الهيئة والأمانة العامة للمؤتمر، والتي شكلت خطوة مهمة على صعيد التمثيل وانتخابات فلسطينيي الخارج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إسطنبول #فلسطينيي الخارج

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