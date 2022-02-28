فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عشرات الآلاف يُحيون ذكرى "الإسراء والمعراج" بالمسجد الأقصى

12 وفاة و1256 إصابة بكورونا في الضفة وغزة

مؤتمر يؤكد على أهمية المقاومة في تحرير القدس

"عطون": الحشود في الأقصى تأكيد أنه لا تراجع ولا تفريط في القدس

إحياء ذكرى "الإسراء والمعراج" في المسجد الإبراهيمي بالخليل

زكريا أبو معمر: طريق تحرير القدس وحيد وهو طريق الجهاد والمقاومة

"النخالة": السلطة أصبحت تطارد أبناء شعبنا مقابل أوهام صنعتها

أمام بلدية الاحتلال.. تظاهرة في القدس رفضًا لسياسة هدم المنازل

"دويك": الصمود والتحدي سبيل شعبنا حتى نيل الحرية

بدء المفاوضات بين كييف وموسكو في بيلاروس

إعلان تيك توك داخلي

أمام بلدية الاحتلال.. تظاهرة في القدس رفضًا لسياسة هدم المنازل

28 فبراير 2022 . الساعة 15:53 بتوقيت القدس
...
تظاهرة فلسطينية رفضاً لسياسات الاحتلال ضد منازل القدس (القسطل)

تظاهر المئاتُ من المواطنين ظهر اليوم الإثنين، أمام مقر بلدية الاحتلال في القدس، احتجاجًا على سياسة هدم المنازل الفلسطينية في المدينة.

وردّد المشاركون وغالبيتهم من أهالي جبل المكبّر، هتافات مُندّدة بالاحتلال وسياساته الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة.

وهتف المشاركون: "هذه البلدية عنصرية، هذه البلدية ستزول"، استخدموا آلات الطّبل للتعبير عن احتجاجهم على عمليات الهدم المُتصاعدة .

ووقّعت مؤسّسات وعشائر من جبل المكبّر ومُحيطه على ميثاقِ شرفٍ وعهدٍ قاطعٍ لرفضِ الهدمِ الذاتيِّ للمنازل، مُطالبين المقدسيّين بالالتزامِ بهذا الميثاق.

ودعا الميثاق إلى زيادة الفعاليات الشعبية ضدّ هدم المنازل، وضرورةِ اصطفاف كلّ المقدسيين خلف هذا النهج.

وتلقّى أهالي جبل المكبر في الآونة الأخيرة، أكثرَ من 70 إخطارًا لهدمِ منازلَ في الحيّ، وهناك منازلّ أُخرى هُدمت وأُجبر سكّانُها على هدمِها ذاتيًا تحت ضغوطِ فرضِ غراماتٍ ماليةٍ باهظةٍ من بلدية الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#القدس المحتلة #جبل المكبر #هدم المنازل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة