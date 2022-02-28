أمام بلدية الاحتلال.. تظاهرة في القدس رفضًا لسياسة هدم المنازل

تظاهر المئاتُ من المواطنين ظهر اليوم الإثنين، أمام مقر بلدية الاحتلال في القدس، احتجاجًا على سياسة هدم المنازل الفلسطينية في المدينة.

وردّد المشاركون وغالبيتهم من أهالي جبل المكبّر، هتافات مُندّدة بالاحتلال وسياساته الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة.

وهتف المشاركون: "هذه البلدية عنصرية، هذه البلدية ستزول"، استخدموا آلات الطّبل للتعبير عن احتجاجهم على عمليات الهدم المُتصاعدة .

ووقّعت مؤسّسات وعشائر من جبل المكبّر ومُحيطه على ميثاقِ شرفٍ وعهدٍ قاطعٍ لرفضِ الهدمِ الذاتيِّ للمنازل، مُطالبين المقدسيّين بالالتزامِ بهذا الميثاق.

ودعا الميثاق إلى زيادة الفعاليات الشعبية ضدّ هدم المنازل، وضرورةِ اصطفاف كلّ المقدسيين خلف هذا النهج.

وتلقّى أهالي جبل المكبر في الآونة الأخيرة، أكثرَ من 70 إخطارًا لهدمِ منازلَ في الحيّ، وهناك منازلّ أُخرى هُدمت وأُجبر سكّانُها على هدمِها ذاتيًا تحت ضغوطِ فرضِ غراماتٍ ماليةٍ باهظةٍ من بلدية الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين