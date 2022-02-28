12 وفاة و1256 إصابة بكورونا في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصحة برام الله، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 12 وفاة و1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2625 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسُجّلت حالتا وفاةٍ في كلٍّ من قطاعِ غزة والقدس وجنين، وحالة واحدة في طوباس، وحالة في قلقيلية، و4 حالاتٍ في نابلس، نتيجة الإصابة بكورونا.

ولفتت الوزارة في تقريرها حول الحالة الوبائية، إلى وجود 90 مريضًا في غرفِ العناية المُكثّفة، فيما يٌعالجُ في مراكزِ وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 160 مريضًا، بينهم 31 مريضًا على أجهزة التنفُّس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين