"عطون": الحشود في الأقصى تأكيد أنه لا تراجع ولا تفريط في القدس

أكد النائب المقدسي أحمد عطون أنّ الحشد الكبير اليوم في المسجد الأقصى للاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج رغم تضييق الاحتلال تأكيد على أنّ القضية ما زالت حية وأنّ الشعب الفلسطيني لن يفرّط ولن يتراجع قيد أُنملة عن القدس والمسجد الأقصى.

وقال عطون في تصريحٍ وصل "فلسطين أون لاين" اليوم الإثنين، إن ذكرى الإسراء والمعراج ربطٌ ربانيٌّ بين السماء وأرض القدس التي حباها الله بعد مكة والمدينة.

وأشار إلى أنّ الاحتفال بهذه الذكرى إعادة بعثٍ للأمة وهمّة جديدة لها بأنه مهما طال ليل الظالمين فهو إلى زوال بإذن الله.

وأضاف أنّ هذا اليوم تأكيدٌ على أنّ القدس ارتباطٌ عقديٌّ مع المسلمين في كلّ مكان.

وعبّر النائب عطون عن يقينه بأنّ تحرير القدس قريبٌ جدًّا وأنّ هذه القضية ستبقى حيّة من خلالِ التمسُّك بالأرض، على أمل أن يلتقّي المسلمون جميعًا والمسجد الأقصى مُحرّرًا.

وأمّ المسجد الأقصى المبارك اليوم آلاف المواطنين بينهم عائلات بأطفالها ونسائها من القدس والضفة والداخل الفلسطيني المحتل للاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

واعتدت قوات الاحتلال على الشُّبان في منطقة باب العامود كما اعتقلت عددًا منهم.

وأدّى الآلاف صلاة الظهر في المسجد الأقصى، للمشاركة في الاحتفالات التي تضمّنت ابتهالاتٍ دينيةٍ ودروسٍ عن رحلةِ “الإسراء والمعراج”.