إحياء ذكرى "الإسراء والمعراج" في المسجد الإبراهيمي بالخليل

أحيا آلاف المواطنين، الإثنين، ذكرى الإسراء والمعراج، في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

وتوافد المواطنون من مختلف محافظات الضفة الغربية والمناطق العربية في الداخل المحتل، وعشرات السياح المسلمين، على المسجد.

ويفتح المسجد أبوابه بشكل كامل أمام المسلمين 10 أيام فقط في العام؛ وهي أيام الجمعة من شهر رمضان، وليلة القدر، وعيدي الفطر والأضحى، وذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية.

وشهد المسجد حفلا تخلله كلمة لوزير الأوقاف في حكومة رام الله حاتم البكري، وعدد من الخطباء، إلى جانب مشاركة فرق إنشادية.

وحاول مصلون فتح الساحة الشرقية من المسجد، حيث تُجري سلطات الاحتلال أعمال حفريات، غير أن القوات أطلقت قنابل الصوت، وحالت دون ذلك.

ويقع المسجد الإبراهيمي الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام.

المصدر / فلسطين أون لاين