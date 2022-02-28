زكريا أبو معمر: طريق تحرير القدس وحيد وهو طريق الجهاد والمقاومة

شدد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، زكريا أبو معمر، أن طريق تحرير القدس والمسجد الأقصى "وحيد هو طريق الجهاد والمقاومة وسيف القدس".

وأكد عضو المكتب السياسي أبو معمر خلال المؤتمر الشعبي (الـمقـاومة طريق التحرير) الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين بغزة، أنه لن يعود للشعب الفلسطيني وحدته، إلا بعد التخلص من أوسلو وكل ما رافقها من جرائم وطنية خطيرة في مقدمتها التعاون الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما وأكد أن المقاومة "خيارنا الاستراتيجي لا تراجع عنها ولا تنازل وستستمر بكل الأشكال، والقدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، مشددا في السياق على أن غزة، كانت وستبقى حامية ورافعة للمشروع الوطني الفلسطيني.

وذكر أبو معمر أن القدس مهما بلغت المؤامرات والتحديات ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وبشأن التطبيع، أكد أنه جريمة كبرى، داعيا في السياق الأنظمة العربية المطبعة إلى التراجع عن هذه الخطوة الخطيرة عليها وعلى الأمة.

وحيا عضو المكتب السياسي أبو معمر العلماء والاتحادات والهيئات التي أطلقت أسبوع نصرة القدس والمسجد الأقصى، داعيا إياهم إلى المزيد من هذا الجهد والذي يخدم قضية القدس.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان لدعم المقاومة في الضفة المحتلة، الذين يحملون البنادق في وجه الاحتلال، مطالباً أن تأخذ الحركة الطلابية دورها في الجامعات دعماً للمقاومة.

وحيا المقاومين في نابلس وجنين وفي كل مناطق الضفة وفي كل بقعة على أرض فلسطين، مؤكداً ضرورة دعم شعبنا ومقاومته، وأن يكون أولوية لكل الأحرار والثوار..

ودعا القيادي عدنان، أن تأخذ الحركة الطلابية دورها في الجامعات دعماً للمقاومة، مشدداً على أن التطبيع مع الاحتلال طعنة في ظهرنا.

بدوره، قال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، إن المسجد الأقصى غير قابل للتنازل والمفاوضات، مشددا على برائته من المفاوضات.

وأضاف الشيخ صبري أن ذكرى الإسراء والمعراج تذكرنا بمدينة القدس والمسجد الأقصى، مبينا أنه على المسلمين أن يحيوا هذه الذكرى في قلوبهم وعقولهم.

وأكد على الحاجة إلى نشر الرواية الإسلامية التي تعتمد على الكتاب والسنة، لافتا إلى أن الرواية الإسلامية تؤكد حقنا الشرعي بهذه الأرض المقدسة، أهل بيت المقدس على العهد والوعد، مرابطون ثابتون.

وشدد على أن الفلسطينيين شعب واحد، وجزء من الشعب العربي والأمة الإسلامية جمعاء.

ولفت إلى أن هذه الذكرى هي مؤشر أن تبقى القدس حاضرة في كل يوم، وليس في المناسبات فقط.

وفي كلمة لمسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر، أكد على أن خيار المقاومة بكافة أشكاله وعلى رأسها المسلحة كخيار استراتيجي لتحرير كل ذرة من تراب فلسطين.

وأوضح الطاهر أن خيار المقاومة جاء بعد أن اتضح بالملموس فشل خيار المراهنة على تسويات وحلول سياسية مخادعة ومزيفة هدفها ضرب وتمزيق مشروع التحرر الفلسطيني وأحداث الصراعات والانقسامات في الساحة الفلسطينية.

واعتبر أن معركة سيف القدس أكدت على وحدة الأرض والشعب ووجهت ضربة لكل محاولات تشتيت الشعب الفلسطيني، موضحاً أن خيار أوسلو المدمر كان نتيجته مزيد من الاستيطان وتهويد الأرض والاعتقالات والاغتيالات لتصفية القضية، وتمدد المشروع الصهيوني للسيطرة على المنطقة من خلال سياسيات التطبيع التي اقدمت عليها بعض الدول الخانعة والتابعة.

وجدد تأكيده على أن خيار المقاومة هو الخيار الاستراتيجي لمواجهة المخططات الاستعمارية في المنطقة، وهو ما أكدته انتصارات محور المقاومة في فلسطيني وسوريا ولبنان العراق واليمن ويزاد يوماً بعد يوم، موضحاً أن شعبنا في 48 والضفة والقدس وغزة وكل مواقع اللجوء يقف خلف محور المقاومة مدافعاً ليس عن فلسطين فقط بل عن الأمة الإسلامية.

وبشأن فلسطينيي الشتات، أوضح الطاهر أن هناك 7 مليون في الشتات لهم دور في تعزيز صمود شعبنا وتشكيل حاضنة شعبية لإسناد المقاومة ومناهضة جريمة التطبيع، مُطالباً بضرورة تفعيل دول الجماهير العربية بإسناد الشعب الفلسطيني كذلك التحرك على كافة المستويات مع كافة القوى الحرة والشريفة لشرح الرواية الفلسطينية.

وقال إن مسيرة شعبنا الكفاحية ستتواصل حتى تحقيق كامل اهداف شعبنا وتحرير كل ذرة من تراب فلسطين.

من جهته وفي كلمة له، أكد القيادي في حركة أبناء البلد في أراضي الـ 48 رجا إغبارية: "لم يعد أمام جماعة حل الدولتين أي خيار، إلا العودة للمربع الأول والبدء من جديد من أجل تحرير شعبنا".

وأضاف اغبارية خلال كلمته في مؤتمر المقاومة طريق التحرير: "إن العدو جاء إلى بلادنا وبالتالي لا خيار أمام شعبنا إلا الدفاع عن حقوقه المشروع بكل ما يملك من قوة".

وأشار إلى أن أهلنا في أراضي عام الـ 48 يعانون من التمييز العنصري اليومي، لافتًا إلى أن العدو صادر معظم الأراضي الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة.

وشدد اغبارية على أن قطاع غزة هو نقطة ضوء مهمة لأي مشروع وطني فلسطيني لحل القضية الفلسطينية وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعودة اللاجئين.

يتبع...

المصدر / فلسطين أون لاين