حالتا وفاة و507 إصابات جديدة بـ"كورونا" في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالتي وفاة و507 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 1650 حالة، بعد اجراء 1884 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم الاثنين، أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 245917 إصابة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى12352 حالة، والمتعافين 231658 حالة.

ووصل عدد الوفيات إلى 1907 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 133 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 81 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 657151 شخصاً.

المصدر / فلسطين أون لاين