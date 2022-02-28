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حماس تدعو جماهير شعبنا للمشاركة بيوم النفير والغضب إسنادا للأسرى

28 فبراير 2022 . الساعة 13:11 بتوقيت القدس
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دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جماهير شعبنا البطل في كلّ مكان، إلى المشاركة الواسعة في الوقفات والمسيرات التي ستنطلق يوم غدٍ الثلاثاء، من مراكز المدن والبلدات الفلسطينية، تلبيةً لنداء أبطالنا الأسرى في سجون الاحتلال، دعماً وإسناداً لانتفاضة السجون في مواجهة آلة القمع والعزل والتضييق الصهيوني بحق أسرانا وأسيراتنا.

وقالت "حماس"، في بيان لها، اليوم الإثنين وصل نسخة عنه "فلسطين أون لاين": "إنَّنا في حركة حماس ونحن نشيد بصمود أبطالنا الأسرى، ووقوفهم بصلابة أمام بطش ما يسمّى مصلحة السجون الصهيونية، فإننا نثمّن وندعم كلّ خطواتهم الاحتجاجية، ونحذّر الاحتلال من عواقب وتداعيات جرائمه وانتهاكاته ضدّهم".

وجددت حماس تأكيدها على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات المقاومة، التي ستظل على عهد الوفاء لهم بتحريرهم من قبضة السجّان، قريباً بإذن الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #أسرى #يوم نفير

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