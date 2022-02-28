أمن السلطة يفشل باعتقال مطلوبين للاحتلال في شمال الضفة

شنت أجهزة أمن سلطة رام الله، الليلة الماضية، حملة دهم لمنازل مطلوبين لقوات الاحتلال من حركتي حماس والجهاد الإسلامي في مخيم جنين شمال الضفة.

وأفادت مصادر محلية أن "عناصر الأجهزة الأمنية داهموا مخيم جنين بلباس وسيارات مدنية، وظن الأهالي في البداية أنهم مستعربون يهود، حيث أطلق المقاومون النار باتجاههم".

وأوضحت المصادر أن "العملية استهدفت أربعة من مطاردي حركة الجهاد الإسلامي، ومطارد من حركة حماس، حاول الاحتلال الوصول إليهم في السابق".

وخلال الأشهر الماضية، اعتقلت الأجهزة الأمنية أكثر من 20 مطلوباً لقوات الاحتلال، وحولتهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا (شمال الضفة) للتحقيق معهم، حيث تعرض بعضهم للتعذيب، وفق ما وثقت مؤسسات حقوقية.

وبدأت الحملة الأمنية للأجهزة الأمنية بطلب إسرائيلي، كما كشفت مؤخرا وسائل إعلام عبرية، التي نقلت عن رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، قوله إن "الجيش كان يستعد لعملية في جنين، لكنه طلب من السلطة القيام بها".

المصدر / فلسطين أون لاين