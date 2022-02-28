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الاحتلال يحكم بسجن أحد حراس الأقصى ويبعد ناشطا عن الشيخ جراح

28 فبراير 2022 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعتقل أحد حراس المسجد الأقصى (أرشيف)

أصدرت محكمة إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، حكما بالسجن 6 أشهر بحق حارس المسجد الأقصى المبارك، لؤي أبو السعد.

واعتقلت قوات الاحتلال حارس الأقصى في 26 ديسمبر الماضي، عقب محاصرة مصلى قبة الصخرة.

ويتعرض حراس المسجد الأقصى بشكل مستمر للاعتقال والإبعاد عن المسجد لمدد زمنية تتراوح بين أسبوع وستة أشهر، لنظرا لكونهم يعملون، إلى جانب مسؤوليتهم في الحفاظ على أمن المسجد الأقصى والمصلين فيه، على توثيق انتهاكات واقتحامات المستوطنين للمسجد بالصوت والصورة عبر هواتفهم المحمولة.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى إفراغ المسجد الأقصى من المرابطين فيه، من خلال انتهاج سياسة الإبعاد التي تحمل أشكالاً عدة، بدأت بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة بعد عام 2003، وتطورت لإبعاد عن كامل مدينة القدس. وتأتي هذا القرارات بأمر عسكري.

وأصدرت قوات الاحتلال 262 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدد تفاوتت ما بين أسبوع وستة شهور خلال عام 2021 المنصرم.

في سياق متصل، أبعدت سلطات الاحتلال الناشط المقدسي موسى خلف عن حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وفرضت عليه مبلغ مالي.

وذكر خلف أن سلطات الاحتلال قضت بإبعاده عن الشيخ جراح حتى تاريخ 6/3/2022، ودفع مبلغ بقيمة 500 شيقل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #حراس الأقصى #الشيخ جراح

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