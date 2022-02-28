باحث مقدسي يشيد بفعاليات أسبوع القدس العالمي بغزة

القدس المحتلة- غزة/ أدهم الشريف:

أشاد الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب، بفعاليات أسبوع القدس العالمي التي أطلقتها المؤسسات العاملة للقدس في غزة الجمعة الماضية، وتضمنت سلسلة فعاليات ميدانية.

وأضاف أبو دياب لـ "فلسطين"، أن أي نشاط يؤدي إلى رفع الوعي بأهمية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك ومكانتهما، وإعادة هذه القضية المقدسة إلى أذهان وعقول الفلسطينيين والأمة، جهد مبارك يساهم في دعم وإسناد أهل القدس في مواجهة الاحتلال وخططه.

وتابع أبو دياب: أن قضية القدس بحاجة إلى طرحها عبر عدة سبل ووسائل، وذلك بالفعاليات والمبادرات الهادفة إلى تفعيلها وإبقائها حية في نفوس الجميع.

وأكمل: أن فعاليات أسبوع القدس العالمي تتزامن مع تراجع قضية القدس ونصرتها لدى الأمة العربية والإسلامية، وأن من شأن هذه الفعاليات أن تعيد الاهتمام إلى القدس من الجميع.

وكانت المؤسسات العاملة للقدس أطلقت أولى فعاليات الأسبوع، من داخل المسجد العمري الكبير في مدينة غزة، إذ أقامت معرضًا فنيًا يتضمن صورًا ومجسمات للمسجد الأقصى وأروقته.