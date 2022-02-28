قيادي بـ"حماس" يخوض إضرابًا عن "الإنسولين" لليوم السابع

أفادت عائلة الأسير الفلسطيني حسن الورديان (67 عاما)، بدخوله لليوم السابع، في إضراب مفتوح عن دواء "الإنسولين"، المخصص لتنظيم معدل السكر في الدم.

وقال نجل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ضياء الورديان، أن "والده المعتقل في سجن عوفر، دخل اليوم الإثنين، يومه السابع في الإضراب عن دواء الإنسولين، احتجاجًا على اعتقاله الإداري التعسُّفي، والمستمر منذ نحو 11 شهرًا".

وأوضح أن والده "يعاني من نوبات ارتفاع حاد في السكر، خاصة مع الظروف غير الإنسانية التي يواجهها الأسرى في السجون".

وأضاف، أن "الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة والده الشيخ حسن الورديان"، مطالبا بالكشف الفوري عن حالته الصحية، وإنهاء اعتقاله الإداري.

يذكر أن الورديان أمضى ما مجموعه 16 عامًا في سجون الاحتلال، موزعة على 14 اعتقالاً، كان آخرها اعتقاله في نيسان/أبريل من العام الماضي، الذي يستمر حتى اللحظة، على خلفية ترشحه للانتخابات التشريعية المُلغاة، ممثلاً عن قائمة "القدس موعدنا" في محافظة بيت لحم.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية العام الجاري، مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية في إطار رفض سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، نحو أربعة آلاف و500 أسير، من بينهم 34 أسيرة، و180 قاصراً، ونحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.

المصدر / قدس برس