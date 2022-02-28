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"الاقتصاد بغزة": المواد التموينية متوفرة والأسعار مستقرة

28 فبراير 2022 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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غزة/ نضال أبو مسامح:

أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أن مخزون الطحين والحبوب متوفر في القطاع، ويكفي لـ3 أشهر مقبلة، محذِّرةً في الوقت ذاته التجار من التلاعب بالأسعار.

وقال الناطق باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى، أن المواد التموينية الأساسية متوفرة في أسواق قطاع غزة. 

وأضاف أبو موسى لصحيفة "فلسطين": "لا يجوز استغلال الوضع الحالي من قبل التجار ورفع الأسعار، في ظل المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا في القطاع".

وشدد على أن الوزارة ستتخذ أقصى العقوبات وستضرب بيد من حديد بحق أي تاجر يتلاعب بالأسعار أو يحتكر السلع لاستغلال الأزمة العالمية. 

وأشار إلى أن الغزو الروسي على أوكرانيا لن يؤثر كثيرًا في السلع الأساسية، خصوصًا أن لدى الوزارة مخزونًا سلعيًّا. 

وتابع: "الوزارة طواقمهما حاضرة لحماية المستهلك وتعمل على مدار الساعة لضبط ومراقبة مخازن ومحلات التجار في الأسواق منعًا للاحتكار والاستغلال، مردفًا: "سنواصل العمل ليلًا ونهارًا".

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#غزة #وزارة الاقتصاد #مواد تموينية

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