"بينيت" يبلغ وزرائه بالتصويت أمميًا لإدانة روسيا

أبلغ رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، مساء الأحد، أعضاء مجلسه الوزاري نية حكومته التصويت لصالح مشروع قرار أميركي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا ويدين روسيا.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن بينيت طلب من وزرائه وكبارمسؤولي الأمن الذين حضروا اجتماع "الكابنيت" الذي استمر عدة ساعات وعقد استثنائيًا لبحث الأوضاع في أوكرانيا، عدم الحديث كثيرًا عن الحرب، وأن الروس سيتفهمون الموقف الإسرائيلي طالما لا يتم الحديث كثيرًا عن الحرب.

وقال بينيت "(إسرائيل) ليست ذات طرف رئيسي في الحرب، وليست هي القضية حاليًا في هذه الأزمة، ولذلك نحن بحاجة إلى عدم لفت الأنظار".

من جهتها قالت وزير الداخلية في دولة الاحتلال إيليت شاكيد، إن على (إسرائيل) التزام الصمت وعدم الحديث عن الحرب على الإطلاق، وهو الأمر الذي دعمه بينيت وقال يجب أن نبتعتد عن الكاميرات والإدلاء بأي تصريحات كثيرة حول الحرب.

وبخصوص الضغوط التي تمارس على إسرائيل للانضمام إلى العقوبات الدولية على روسيا، قالت مصادر إسرائيلية إنه خلال الاجتماع أكد بينيت أن الولايات المتحدة تتفهم موقف (إسرائيل) ولن تمارس عليها ضغوطًا شديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين