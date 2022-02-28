قدامي الرياضيين يشيد بدور بلدية غزة وجهودها في خدمة المدينة

أشاد وفد "تجمع نجوم الرياضيين في الزمن الجميل" بدور بلدية غزة وجهودها في خدمة المواطنين وتحسين واقع الخدمات المختلفة في المدينة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البلدية د. يحيى السراج، لوفد التجمع في مكتبه بالمقر الرئيس في ميدان فلسطين وسط المدينة، حضره إلى جانب رئيس البلدية، عضو المجلس البلدي بدر صبرة، فيما ضم وفد التجمع مصطفى القطاع، وسعيد سكيك، وسعد سنونو وآخرون.

وأطلع رئيس البلدية الوفد على جهود البلدية في تقديم الخدمات للمواطنين، والمشاريع التي تنفذها لتحسين واقع البنية التحتية في المدينة، وجهود البلدية ودورها في تعزيز الحركة الرياضية في المدينة.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدية والتجمع وكافة المؤسسات المحلية لخدمة المواطنين والحركة الرياضية، وأن أبواب بلدية غزة مفتوحة أمام جميع فئات المجتمع للتعاون في تطوير المدينة والرقي بالمدينة.

وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدية والحركة الرياضية وتحسين الخدمات لمقدمة للمواطنين وتعزيز المشهد الرياضي في المدينة.

بدوره؛ شكر الوفد رئيس البلدية على جهوده في خدمية المدينة ورعاية بلدية غزة للأنشطة الرياضية في مراكزها، وأكد أهمية التعاون بين فئات المجتمع المختلفة والحركة الرياضية في تعزيز وتحسين مختلف الخدمات للمواطنين.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون والتواصل بما يخدم المواطنين والحركة الرياضية في المدينة ويعزز المشهد الرياضي في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين