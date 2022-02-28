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حملة اعتقالات إسرائيلية في مدن الضفة الغربية

28 فبراير 2022 . الساعة 08:12 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، ما لا يقل عن 6 مواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

ونفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واسعة في عدد من مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إبراهيم زعاقيق، وديار الصليبي، في أعقاب اقتحام منزليهما في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

فيما اعتقل الشاب أسامة صبري من سكان قلقيلية لدى مروره عن حاجز مفاجئ أقيم على مدخل المدينة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الفتاح الحايك بعد اقتحام منزل عائلته في قرية زيتا جماعين جنوب المحافظة، فيما اعتقلت الشابين أسامة ريان، وليث برهم، عقب اقتحام عدة منازل في بلدة بيتا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وقلقيلية، والخليل، وطوباس، وكفر عقب شمال القدس، وأطلقت قنابل الغاز خلال عملياتها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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