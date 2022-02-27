حشد روسي باتجاه العاصمة كييف.. وأوروبا تبدأ تسليح أوكرانيا

شهد مساء الأحد، حشودات عسكرية روسية كبيرة تتجه في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، بعد يوم من هزائم تعرضت لها قوات موسكو.

وقالت شركة "ماكسار"، أن صور أقمار صناعية رصدت تقدم مئات العربات العسكرية الروسية باتجاه كييف.

وأوضحت أن الحشد الروسي من الآليات يمتد إلى قرابة 5 كيلومترات، ويقترب من العاصمة الأوكرانية.

صور أقمار صناعية تُظهر رتلًا عسكريا روسيًا ضخما يبلغ طوله أكثر من 5 كيلومترات، تتحرك باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف#روسيا_واوكرانيا pic.twitter.com/lJJ9tP34SD — فلسطين أون لاين (@pl24online) February 27, 2022

وأقرت وزارة الدفاع الروسية بسقوط عدد من القوات الروسية بين قتيل وجريح، خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن هناك قتلى وجرحى من الجنود الروس، لكن خسائر القوات الروسية أقل بكثير من خسائر القوات الأوكرانية الذين تمت تصفيتهم.



وأشار إلى أن القوات الروسية تمكنت من تدمير 1067 هدفا في البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بينها 27 مركزا للقيادة والاتصالات، و38 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات (S-300)، و(Buk M-1) و(Osa)، إضافة إلى 56 محطة رادار.



ووفق الناطق باسم الدفاع الروسية، فإن القوات الروسية "دمرت 254 دبابة وعربة مصفحة أخرى، و31 طائرة على الأرض، و46 راجمة صواريخ، و103 مرابض مدفعية وهاون، و164 آلية عسكرية".



ولفت إلى أن القوات الانفصالية في "لوغانسك"، "نجحت بدعم ناري من القوات الروسية في التقدم بنجاح 4 كيلومترات أخرى في عمق الدفاعات الأوكرانية"، في حين تقدمت القوات الانفصالية في "دونيتسك" 6 كيلومترات، وسيطرت على مدن نيجني وغرانيتنوي وغنوتوفو، وفق قوله.

وفي السياق، أعلن الاتحاد الأوروبي، بدء تسليم كميات "مهمة" من الأسلحة لأوكرانيا؛ لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي، في حين أكد الجيش الأوكراني أسر عدد من الجنود الروس في مدينة خاركيف.

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، لوكالة "فرانس برس"، إن بعض عمليات التسليم جرت السبت، ومن المقرر أن تجري أخرى الأحد، مؤكدا أن الكميات "مهمة، وستتيح للأوكرانيين الدفاع عن أنفسهم".



وأوضح المسؤولون أنه "حتى الآن، يتم اتخاذ قرارات تسليم الأسلحة وإجراءات إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران الروسية على المستوى الوطني لكل دولة من الأعضاء الـ27 للاتحاد الأوروبي".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أوروبي (لم تسمه)، قوله إن الاتحاد لأوروبي يعتزم توفير 450 مليون يورو لتمويل شحنات الأسلحة لأوكرانيا

بدوره، قال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي كلاوديو غراتسيانو، إن الجيش الأوكراني بحاجة ماسة إلى المعدات، ومن الممكن تقديم دعم له من خلال مرفق السلام الأوروبي.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن المقاومة الأوكرانية المطولة يمكن أن تغير بعمق ميزان القوى الحالي".

المصدر / وكالات