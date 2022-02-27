منْع وسيلتي الإعلام الروسيتين "آر تي" و"سبوتنيك" في الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مَنْع وسيلتي الإعلام الروسيّتين "آر تي" و"سبوتنيك" في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت فون دير لاين، اليوم، أنّ القرارَ جاء بهدف منع وسيلتي الإعلام من بث "أكاذيبهما" عن الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية: "سنمنع في الاتحاد الأوروبي الماكينة الإعلامية للكرملين. لن تتمكّن وسيلتا الإعلام الحكوميّتان "آ ر تي" و"سبوتنيك"، وكذلك فروعهما، من بثّ أكاذيبِهما بعد اليوم لتبريرِ حرب بوتين وزرعِ الانقسامِ في أمّتنا".

وأضافت: "إنّنا نُطوّر إذًا أدواتٍ لمنع تضليلهما الإعلامي السّام والضار في أوروبا".

تعليق عضوية"تاس"

وفي السياق، أعلن التحالف الأوروبي لوكالات الأنباء، اليوم الأحد "التعليق الفوري" لعضوية وكالة "تاس" الروسية في ضوء "القواعد الجديدة التي تُطبّقها الحكومة الروسية وتقيد بشدّة حرية الإعلام".

وجاء في بيان أنّ "قرّر مجلس الإدارة بصفته الهيئة التنفيذية للتحالف، بالإجماع تعليق عضوية تاس في التحالف الأوروبي لوكالات الأنباء بمفعول فوري حتى تقرّر جمعية عامة وفقًا للنظام الأساسي ما إذا كان يجب استبعاد تاس من تحالفنا".

وأضاف: "يعتبر مجلس الإدارة أنّ تاس تنتهك هدف التحالف الأوروبي لوكالات الأنباء كما هو مُحدّد في نظامه الأساسي كونها غير قادرة على نشر معلومات غير مُنحازة هي في صُلب إعلان مهمة التحالف".

وأمس السبت، أمرت "روسكومنادزور" الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام الروسية، وسائل الإعلام الوطنية بأن تشطب من نصوصها أيّ إشارة إلى قتل مدنيّين على يد الجيش الروسي في أوكرانيا وكذلك مُصطلحات "الغزو" و"الهجوم" و"إعلان الحرب".

المصدر / وكالات