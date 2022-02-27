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انتخاب محيسن أميناً عاماً لـ"فلسطينيي الخارج" ومحفوظ نائبًا

27 فبراير 2022 . الساعة 20:30 بتوقيت القدس
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شكلت انتخابات المؤتمر الشعبي نموذجاً مهماً على صعيد انتخابات فلسطينيي الخارج

انتخبت الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم الأحد، أحمد محيسن أمينًا عامًّا جديدًا للمؤتمر للدورة (2022- 2026)، وهشام أبو محفوظ نائبًا له.

وحصل محيسن على 161 صوتًا من أصوات أعضاء الهيئة العامة.

كما انتخب أبو محفوظ نائبًا للأمين العام للمرة الثانية، حيث شغل المنصب في الدورة الأولى للمؤتمر الشعبي، بالإضافة إلى ترشيح واختيار أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر.

وفي وقت سابق من اليوم، انتخب المؤتمر العام الثاني لـ"فلسطينيي الخارج"، سمعان خوري رئيسًا لهيئته العامّة، للفترة القادمة، من (2022-2026)، بمجموع 181 صوتًا، مقابل 67 صوتًا لزينب أبو عيشة.

فيما انتُخب ماجد الزير نائبًا أولَ لرئيس الهيئة العامة، وسامي شاهين نائبًا ثانيًا، وجهاد الرجبي نائبًا ثالثًا، وعلي هويدي أمينًا للسّر.

وشهد يوم أمس السبت، انتخابات أعضاء مُنسّقيات المؤتمر الشعبي لفلسطينيّي الخارج في الدول المختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطينيي الخارج #أحمد محيسن #هشام محفوظ

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