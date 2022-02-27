منتخب أوكرانيا لسلاح الشيش ينسحب أمام نظيره الروسي

انسحب المنتخب الأوكراني لسلاح الشيش (رجال)، اليوم الأحد، أمام نظيره الروسي في منافسات الفرق بدور الـ16 لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال، المقامة في القاهرة.

ورفع لاعبو منتخب أوكرانيا لافتة تندد بالحرب، وسط تحية الجماهير.

وكانت قرعة منافسات الفرق أوقعت روسيا في مواجهة أوكرانيا.

وحضر منتخب أوكرانيا إلى الصالة المغطاة لكنهم انسحبوا من اللقاء وعلقوا لافتات كتب عليها: أوقفوا روسيا والحرب على أوكرانيا وأنقذوا أوكرانيا وأنقذوا أوروبا.

يذكر أن ختام بطولة العالم للسلاح يقام اليوم بمنافسات الفرق بعدما أقيمت منافسات الفردي أمس وأمس الأول.

المصدر / وكالات