الاتحاد الأوروبي يعتزم إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية

أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها، اليوم الأحد، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقالت فون دير لاين، إن المفوضية اتخذت قرار إغلاق أجواء الاتحاد الأوروبي أمام الخطوط الجوية الروسية، مشيرة إلى أنه سيشمل الطائرات الخاصة للأوليغارشيين الروس.

كما أشارت إلى عزم المفوضية حظر "ماكينة الكرملين الإعلامية" داخل الاتحاد الأوروبي، واستهداف الأذرع الإعلامية الروسية "سبوتنيك" و"روسيا اليوم" والمؤسسات التابعة لهما.

وأضافت: "من الآن فصاعدا لن يتمكنوا من بث أكاذيبهم لتبرير حرب بوتين".

وأفادت رئيسة المفوضية أن الاتحاد الأوروبي لأول مرة في تاريخه سيمول شراء وتسليم أسلحة لدولة تخوض حربا.

وبخصوص بيلاروسيا، أعلنت فون دير لاين أن المفوضية تعتزم فرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها.

وفي وقت سابق، قررت 16 دولة أوروبية، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية على خلفية الهجوم العسكري في أوكرانيا.

وقال وزير النقل الفنلندي تيمو هاراكا، اليوم الأحد، إن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال فترة وجيزة، دون اعطاء موعد محدد.

كما أعلن وزير البيئة والنقل والتكنولوجيا النمساوي ليونير جيوسلر، اغلاق المجال الجوي لبلاده أمام جميع الطائرات الروسية.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية النمساوية (AUA) بدورها لن تستخدم المجال الجوي الروسي، وأنها أوقفت رحلاتها إلى روسيا.

رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو، أعلن أيضا اغلاق المجال الجوي لبلاده أمام كافة الطائرات الروسية.

كما قررت الدانمارك والسويد وإيطاليا وألمانيا الأحد اغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

​​​​​​​وسبق أن أعلنت بريطانيا وبلغاريا وتشيكيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا اغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

وردت روسيا بإغلاق مجالها أمام الطائرات البريطانية والبلغارية والتشيكية والبولندية والرومانية.

المصدر / الأناضول