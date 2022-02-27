في ذكرى الإسراء والمعراج.. الكسواني يدعو لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى

دعا مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، الفلسطينيين لشدّ الرحال للمسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، يوم غد الإثنين في ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال الكسواني، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن أهل بيت المقدس وكل من شدّ الرحال إلى الأقصى يبتهجون خلال هذا اليوم الذي أسري فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم للمسجد ومنه عرج للسماء.

وأضاف:" بيت المقدس فُتح فتحاً روحياً بأن أُسري بالحبيب المصطفى- صلى الله عليه وسلم-من المسجد الحرام إلى الأقصى، ثُمَّ عُلي به إلى السماوات العُلى".

وأشار الكسواني إلى أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ستنظم غداً احتفالا مركزيا داخل الأقصى.

وأطلق نشطاء وقيادات مقدسية وفي مقدمتها خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، الدعوات لشد الرحال للمسجد المبارك والرباط فيه، يوم غد الإثنين، بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج.

وفي الأيام القليلة الماضية، انطلقت مسيرات وسيّرت الحافلات للرباط في الأقصى، حيث وصلت مسيرة فلسطينية راجلة أمس السبت، إلى ساحات المسجد الأقصى، بعد رحلة مشي على الأقدام انطلقت من مدينة حيفا داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ضمن مبادرة أطلقوها نصرةً للأقصى وتزامنًا مع ذكرى الإسراء والمعراج.

كما انطلقت حافلة من مدينة طمرة بالداخل المحتل إلى القدس المحتلة لقضاء 3 أيام بالمسجد الأقصى وإحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

المصدر / فلسطين أون لاين