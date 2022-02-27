فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في ذكرى الإسراء والمعراج.. حماس تحذر الاحتلال من استمرار جرائمه ضد الأقصى

اندلاع مواجهات كبيرة بين الأسرى وقوات القمع في "ريمون"

الكسواني يدعو لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه

الفصائل تعلن تشكيل لجنة وطنية لإسناد كفاح فلسطينيي الـ48

لإرباك إدارة السجون.. الطويل: الحركة الأسيرة ستتخذ خطوات مفاجئة

5 وفيات و1310 إصابات بكورونا في الضفة وغزة

عمارة يدعو إلى الالتفاف حول قضية الأسرى ومساندتهم في انتفاضتهم

القيادي "عدنان" عن محاولة اغتياله: السلطة تريد تغييبي نهائيًا

الزراعة: نعمل على تغطية احتياج غزة من الدواجن خلال رمضان

مجلس نقابة المهندسين في محافظات غزة يتسلم مهامه

إعلان تيك توك داخلي

بالصور مجلس نقابة المهندسين في محافظات غزة يتسلم مهامه

27 فبراير 2022 . الساعة 17:17 بتوقيت القدس
...
2222.PNG

تسلّم مجلس نقابة المهندسين الجديد مهامه اليوم الأحد، من المجلس السابق، في مراسم أُقيمت بمقرّ نقابة المهندسين في مدينة غزة.

وجرى تسليم المجلس الجديد للنقابة، بحضور شخصيّات هندسية ووطنية وممثلين عن فصائل العمل الوطني .

وألقى نقيب المهندسين السابق م. ناجي سرحان كلمةً تحدّث فيها عن الإنجازات التي حقّقتها الدورة الانتخابية السابقة، والاتفاقيات التعاونية التي تمّ توقيعها إضافة إلى برامج تطوير وتدريب المهندسين، والمساعدات التي قدّمت عبر صندوق الخير الكثير من المساعدات، وعملنا على تطويرِ الكثيرِ من البرنامج واللّوائح الخاصّة بالنقابة.

وأضاف سرحان، لقد حقّقنا الكثير من الإنجازات المهنية والوطنية وحقّقنا الأهداف المطلوبة ووسّعنا قاعدة العمل معنا، ودافعنا عن حقوق المهندس، ورغم الأحداث الطارئة وجائحة كورونا استطعنا عبر الدورة الانتخابية تحقيق النجاحات والإنجازات لجموع المهندسين والمهندسات.

بدوره، عبّر نقيب المهندسين الجديد محمد عرفة، عن تقدير جهود جميع المهندسين ودعمهم ومساندتهم لنقابتهم.

وأوضح، أنّ الدورةَ الانتخابيةَ الجديدةَ تحمل الكثير من البرامج والنشاطات والدفاع عن حقوق المهندسين عبر مركز حقوق المهندس.

وأضاف "عقدنا العزم على أن نخدم جموع المهندسين دون تمييز"، داعيًا كافة المهندسين والمهندسات والكتل النقابية للوقوف مع النقابة في خدمة المهندسين.

وفازت في الانتخابات التي جرت في التاسع عشر من الشهر الجاري، قائمة "القدس" المُشكّلة من تحالفٍ يضمُّ سبعةَ فصائل.

وبحسبِ لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات النقابة، فإنّ إجمالي عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم بلغ (2464) من أصل (4024) بما نسبته (61.23%)، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة (99.15%).


 

111111.PNG

2222.PNG
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #انتخابات #نقابة المهندسين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة