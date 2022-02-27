مجلس نقابة المهندسين في محافظات غزة يتسلم مهامه

تسلّم مجلس نقابة المهندسين الجديد مهامه اليوم الأحد، من المجلس السابق، في مراسم أُقيمت بمقرّ نقابة المهندسين في مدينة غزة.

وجرى تسليم المجلس الجديد للنقابة، بحضور شخصيّات هندسية ووطنية وممثلين عن فصائل العمل الوطني .

وألقى نقيب المهندسين السابق م. ناجي سرحان كلمةً تحدّث فيها عن الإنجازات التي حقّقتها الدورة الانتخابية السابقة، والاتفاقيات التعاونية التي تمّ توقيعها إضافة إلى برامج تطوير وتدريب المهندسين، والمساعدات التي قدّمت عبر صندوق الخير الكثير من المساعدات، وعملنا على تطويرِ الكثيرِ من البرنامج واللّوائح الخاصّة بالنقابة.

وأضاف سرحان، لقد حقّقنا الكثير من الإنجازات المهنية والوطنية وحقّقنا الأهداف المطلوبة ووسّعنا قاعدة العمل معنا، ودافعنا عن حقوق المهندس، ورغم الأحداث الطارئة وجائحة كورونا استطعنا عبر الدورة الانتخابية تحقيق النجاحات والإنجازات لجموع المهندسين والمهندسات.

بدوره، عبّر نقيب المهندسين الجديد محمد عرفة، عن تقدير جهود جميع المهندسين ودعمهم ومساندتهم لنقابتهم.

وأوضح، أنّ الدورةَ الانتخابيةَ الجديدةَ تحمل الكثير من البرامج والنشاطات والدفاع عن حقوق المهندسين عبر مركز حقوق المهندس.

وأضاف "عقدنا العزم على أن نخدم جموع المهندسين دون تمييز"، داعيًا كافة المهندسين والمهندسات والكتل النقابية للوقوف مع النقابة في خدمة المهندسين.

وفازت في الانتخابات التي جرت في التاسع عشر من الشهر الجاري، قائمة "القدس" المُشكّلة من تحالفٍ يضمُّ سبعةَ فصائل.

وبحسبِ لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات النقابة، فإنّ إجمالي عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم بلغ (2464) من أصل (4024) بما نسبته (61.23%)، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة (99.15%).













المصدر / فلسطين أون لاين