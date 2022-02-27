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5 وفيات و1310 إصابات بكورونا في الضفة وغزة

27 فبراير 2022 . الساعة 16:58 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة برام الله، مساء اليوم، عن تسجيل 5 حالات وفاة و1310 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و12445 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت، في تقريرها الوبائي حول الفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة، أنه تم تسجيل حالة وفاة في القطاع، وحالة وفاة في مدينة القدس، وحالة وفاة في الخليل، وحالة وفاة في نابلس، وحالة وفاة في طولكرم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت الوزارة إلى وجود 87 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 175 مريضا، بينهم 29 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #الضفة الغربية #كورونا

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