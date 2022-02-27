الزراعة: نعمل على تغطية احتياج القطاع من الدواجن خلال رمضان

غزة/ يحيى اليعقوبي:

أكد مدير دائرة الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة طاهر أبو حمد، أن وزارته تبذل جهودًا لتغطية كافة احتياجات قطاع غزة من الدواجن خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أبو حمد في تصريح خاص لـ "فلسطين أون لاين"، أن قطاع غزة يحتاج نحو مليوني ونصف المليون دجاجة في شهر رمضان، مشيراً لوجود نقص في توفير هذه الكمية حاليًا، لكن هناك جهود كبيرة من الوزارة لتوفير احتياجات القطاع من الدواجن.

وعن سياسة الوزارة لمنع ارتفاع أسعار الدواجن في رمضان، كشف أبو حمد أن الوزارة سمحت باستيراد بيض التفريخ من مصر لتغطية العجر الموجود في غزة، وكذلك سمحت بإدخال اللحوم البيضاء المجمدة والطازجة، في حين سيرتفع انتاج الحبش من 75 ألف رأس حبشٍ كمتوسط شهري، إلى 150 ألفًا خلال شهر رمضان مما يساعد في حل الإشكالية وتجاوز الأزمة.

ولفت إلى أن قطاع غزة يستورد شهريًا 3 مليون بيضة، في حين بلغ استيراد القطاع الشهر الماضي مليوني و250 ألف بيضة، مشيرًا إلى أن احتياج القطاع من البيض خلال شهر رمضان يبلغ 3 ملايين و700 ألف بيضة، تنتج مليوني ونصف المليون دجاجة لاحمة.

وبين أبو حمد أنه لم يتم تحديد الكمية المدخلة من مصر، لكن الوزارة تسعى لإدخال الكمية التي يحتاجها القطاع ضمن الشروط الصحية والفنية المطلوبة، وهذا سيساعد على استقرار الأسعار.

وعزا سبب ارتفاع أسعار الدواجن حاليًا، إلى انتشار مرض "انفلونزا" الطيور في بعض البؤر داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وبعض الدول الأوروبية، مما أدى لتراجع استيراد البيض المخصب المستورد، بالتالي تراجع كمية الدواجن اللاحم التي يتم تربيتها في قطاع غزة وهذا أدى لقلة العرض وزيادة الطلب مما أسهم بارتفاع الأسعار.

وأكد أبو حمد أن لدى وزارة الزراعة شروط فنية وصحية مطلوبة عند استيراد البيض، بأن يكون مصدر البيض موافق عليه من الوزارة، ومرفق بشهادات صحية مطلوبة.

وشدد على أن قطاع غزة خال من مرض "أنفلونزا" الطيور، وأن وزارته تتبع وسائل وإجراءات لتحقيق الأمن الحيوي المطلوب، من خلال دخول البيض المستود من مناطق سليمة، ومن خلال توعية وإرشاد مربي الدواجن حول الوسائل الآمنة والصحية المطلوبة.