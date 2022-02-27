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الاحتلال يخطر بهدم 4 منشآت تجارية في القدس

27 فبراير 2022 . الساعة 16:21 بتوقيت القدس
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إخطارت هدم المنازل الفلسطينية لا تتوقف (صورة أرشيفية)

أخطرت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأحد، بهدم أربع منشآت تجارية في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت جبل المكبر وأخطرت بهدم أربع منشآت تجارية تعود لعائلة جعافرة بحجة البناء دون ترخيص، والاستيلاء على قطعة أرض تملكها العائلة بمساحة 3 دونمات بحجة المنفعة العامة.

وأوضحت المصادر، أن المنشآت المخطرة، تشمل محل لبيع المواد التموينية بمساحة مئة متر لخمسة أشقاء من عائلة جعافرة، وفرن ومغسلة سيارات مستأجرتين من أفراد العائلة.

وفي وقت سابق، أخطرت قوات الاحتلال، بهدم ثلاثة منازل وحظيرة أغنام وأسوار استنادية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم الأحد، الولجة وسلمت إخطارات بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء تبلغ مساحة كل منها حوالي 200 متر مربع. وكذلك سلمت إخطار بهدم حظيرة أغنام، وأسوار استنادية، وذلك بحجة وجودها بالمناطق المصنفة (ج).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #هدم منازل #جبل المكبر

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