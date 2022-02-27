مؤتمر "فلسطينيي الخارج" ينتخب رئيس هيئته وأعضاءها

انتخب المؤتمر العام الثاني للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء الهيئة العامة للمؤتمر.

وفاز سمعان خوري برئاسة الهيئة العامة للمؤتمر، للفترة القادمة، من (2022-2026)، بمجموع 181 صوتا، مقابل 67 صوتا لزينب أبو عيشة.

وانتخب ماجد الزير نائبا أول لرئيس الهيئة العامة، وسامي شاهين نائباً ثانياً، وجهاد الرجبي نائباً ثالثا، وعلي هويدي أميناً للسر.

ووصف المشاركون، العملية الانتخابية بأنها أول حالة انتخابية لفلسطينيي الخارج ضمن أجواء من الديمقراطية، بحيث تكون نواة عمل تمثيلي حقيقي للفلسطينيين في الخارج.

وشهد يوم أمس السبت، انتخابات أعضاء منسقيات المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في الدول المختلفة.

يشار إلى أن سمعان خوري هو رئيس الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية UPAL.

المصدر / فلسطين أون لاين