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الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل في بيت لحم

27 فبراير 2022 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
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الاحتلال يواصل هدم منازل المواطنين في الضفة الغربية المحتلة ( صورة أرشيفية)

أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، بهدم ثلاثة منازل وحظيرة أغنام وأسوار استنادية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الناشط إبراهيم عوض، أن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم قرية الولجة وسلمت إخطارات بهدم ثلاثة منازل قيد الإنشاء تبلغ مساحة كل منها حوالي 200 متر مربع.

وتعود المنازل المخطرة، لكل من نبيل حجاجلة، وعصام خليفة، وأحمد الأعرج.

وأضاف أن قوات الاحتلال سلمت مصطفى عودة إخطارا بهدم حظيرة أغنام، ومحمود أبو علي، إخطارا بهدم أسوار استنادية، وذلك بحجة وجودها بالمناطق المصنفة (ج).

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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