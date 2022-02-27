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16 دولة أوروبية تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

27 فبراير 2022 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
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معظم الدول الأوروبية تغلق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي (الأناضول)

قررت 16 دولة أوروبية، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية على خلفية الهجوم العسكري في أوكرانيا.

وقال وزير النقل الفنلندي تيمو هاراكا، اليوم الأحد، إن بلاده ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، مشيرا إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال فترة وجيزة، دون اعطاء موعد محدد.

كما أعلن وزير البيئة والنقل والتكنولوجيا النمساوي ليونير جيوسلر، اغلاق المجال الجوي لبلاده أمام جميع الطائرات الروسية.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية النمساوية (AUA) بدورها لن تستخدم المجال الجوي الروسي، وأنها أوقفت رحلاتها إلى روسيا.

رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو، أعلن أيضا اغلاق المجال الجوي لبلاده أمام كافة الطائرات الروسية.

كما قررت الدانمارك والسويد وإيطاليا وألمانيا الأحد اغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

​​​​​​​وسبق أن أعلنت بريطانيا وبلغاريا وتشيكيا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا اغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

وردت روسيا بإغلاق مجالها أمام الطائرات البريطانية والبلغارية والتشيكية والبولندية والرومانية.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موسكو بمحاولة تنصيب حكومة "دمية" (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد العملية العسكرية الروسية.

المصدر / الأناضول
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#روسيا #أوكرانيا #اغلاق مطارات أوروبا

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