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تأجيل محاكمة قتلة نزار بنات حتى 2 مارس

27 فبراير 2022 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
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السلطة تحاول ثني عائلة بنات عن ملاحقة قتلة نزار (صورة أ{شيفية)

أجلت المحكمة العسكرية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، اليوم الأحد، محاكمة العناصر الأمنية المتهمة باغتيال الناشط السياسي نزار بنات حتى الثاني من مارس/ آذار المقبل.

وقال المحامي غاندي الربعي إن "تطورا مهما حصل في المحكمة، إذ طلب أحد المتهمين الحديث"، مشيرًا إلى أن ذلك "خروج عن الصمت".

وكان المتهمون يلتزمون الصمت خلال جلسات المحاكمة السابقة.

وكانت المحكمة أجّلت الجلسة الماضية بحجة رفض خروج العناصر الأمنية ومثولهم أمام المحكمة.

ويحاكم ١٤ عنصرا أمنيا من جهاز الأمن الوقائي في قضية اغتيال بنات للجلسة الـ14.

ويطالب حقوقيون وناشطون بمحاكمة المسؤولين عن قرار الاغتيال، وألا تقتصر المحكمة على الأفراد.

وشهدت قضية بنات مؤخرًا تفاعلًا شعبيًا، بعد الكشف عن وثائق رسمية عرضتها قناة الجزيرة، حملت تناقضات في الرواية الرسمية ورواية الأجهزة الأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نزار بنات #أمن رام الله

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