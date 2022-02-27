آلاف الكويتيين ينعون الطفل المنشد "شبل يام"

نعى آلاف الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي الطفل المنشد حسين العجمي المعروف بلقب "شبل يام" بعد أن توفي، الأربعاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت "جريدة القبس"، إن العجمي فارق الحياة متأثرا بإصابته بعد أيام من تعرضه لحادث مروري مروع.

وكان الطفل الراحل نجما من نجوم مواقع التواصل في الكويت والخليج بعد أن عرفه كثيرون بصوته الجميل في تأدية الأناشيد الدينية والأغاني الشعبية والوطنية.

وتصدر هاشتاغ "شبل يام" قائمة الوسوم الأكثر تداولا في الكويت وغرّد الآلاف بعبارات التعازي والصدمة عبر هذا الوسم.

وكان "شبل يام" تعرض لحادث مروري أليم قبل أيام نتجت عنه إصابته بنزيف في المخ وأدخل على إثره العناية المركزة.

#شبل_يام #حسين_العجمي



كانت بصوته اجمل رحمه الله

الله يرحمك برحمته pic.twitter.com/e49oCht5Af — محمد هلال المهيني (@alenzimohammed2) February 23, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين