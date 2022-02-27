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قوات القمع تقتحم سجن "ريمون" وتشتبك مع الأسرى

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قوات القمع تقتحم سجن "ريمون" وتشتبك مع الأسرى

27 فبراير 2022 . الساعة 14:12 بتوقيت القدس
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الاحتلال يصعد ضد الأسرى في السجون

قال نادي الأسير، إنّ قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت ظهر اليوم الأحد، قسمي (3) و(8) في سجن "ريمون".

 وأضاف النادي في بيان صحفي، أن "اشتباكات مباشرة تجري بين الأسرى والسّجانين".

وأشار إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون عمليات اقتحام متكررة، منذ مطلع هذا الشهر ومع بداية انتفاضة الأسرى المستمرة لليوم ال22 على التوالي.

وكانت وحدات القمع قد نفّذت عملية اقتحام واسعة في قسم (10) في سجن "نفحة" قبل أيام، بعد مواجهة جرت بين أحد الأسرى والسّجانين، حيث نكّلت قوات القمع بالأسرى واعتدت عليهم ليكون هذا الاقتحام الثاني الذي يُسجل خلال أيام.

ويقبع في سجن "ريمون" نحو 670 أسيراً، بينما بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية يناير الماضي، نحو 4500 أسير بينهم (34) أسيرة، ونحو (180) طفلًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #سجون الاحتلال

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