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الاتحاد الدولي للجودو يوقف رئيسه الشرفي بوتين

27 فبراير 2022 . الساعة 14:08 بتوقيت القدس
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الرئيس الروسي بوتين (أرشيف)

أعلن الاتحاد الدولي للجودو اليوم الأحد، أنه أوقف رئيسه الشرفي فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، بعد اقتحام القوات الروسية أراضي أوكرانيا المجاورة.

وقال الاتحاد الدولي في بيان، "في ظل استمرار الصراع العسكري في أوكرانيا يعلن الاتحاد الدولي للجودو إيقاف رئيسه الشرفي وسفيره السيد فلاديمير بوتين"، حسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وسبق لبوتين (69 عاماً) الفوز بحزام أسود في منافسات الجودو، وهو يحرص على ممارسة الرياضة، كما شارك في تأليف كتاب يحمل عنوان "الجودو: التاريخ والنظرية والممارسة".

وقال الاتحاد يوم الجمعة الماضي، إنه ألغى بطولة في روسيا كان من المقرر إقامتها ما بين 20 و22 مايو (أيار) المقبل.

وقال رئيس الاتحاد ماريوس فيزر، "يعلن الاتحاد الدولي للجودو بكل أسف إلغاء بطولة (جراند سلام 2022) في مدينة كازان الروسية".

المصدر / وكالات
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#روسيا #بوتين #جودو

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