غزة/ صفاء عاشور:

قال رئيس قسم الوبائيات والرصد الوبائي في وزارة الصحة بغزة الدكتور هيثم عمران إن المنحنى الوبائي الخاص بالموجة الرابعة من جائحة كورونا مستقر وبدأ تدريجيًا بالانخفاض.

وأوضح في تصريح لـ"فلسطين أون لاين" أن هذه الفترة تسمى بـ"الاستقرار الحذر" حيث لا يمكن أن يؤمن شر هذه الموجة وبالتالي لا يمكن التراخي والاستمرار في مواجهة الموجة الرابعة حتى إعلان وزارة الصحة انتهاءها.

وأضاف: "الأيام الأخيرة شهدت تراجعاً في أعداد الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات، كما يوجد تراجع في أعداد الوفيات، وهو ما يُبشر أن هذه الموجة بدأت في الانحناء"، متوقعاً انتهائها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وشدد على أنه في ظل تراجع الموجة يجب على المواطنين الاستمرار في الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة والمواظبة على ارتداء الكمامة، مؤكداً على أهمية التوجه للتطعيم لمن لم يُطعم حتى الآن والالتزام بجدول التطعيمات الثانية والثالثة.

وأكد أنه كلما زاد أعداد الحاصلين على التطعيم من فيروس كورونا كلما زادت حصانة المجتمع، مشيراً إلى أن زيادة المطعمين سيجعل الموجات القادمة أقل تأثيرا وحدة على المواطنين.

وذكر أن وزارة الصحة مستمرة في إجراءاتها وجهوزيتها بكل ما يتعلق بتوفير احتياجات المستشفيات والتدريب المستمر للطواقم الطبية، بالإضافة إلى توسيع دوائر التطعيم وافتتاح المراكز الصحية لأكثر من مناوبة في كافة مناطق القطاع.