روسيا تعلن تدمير 975 منشأة عسكرية في أوكرانيا

أعلنت القوات الروسية، اليوم الأحد، تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية عمليته، الخميس الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن قواتها شنت خلال السبت ضربات جديدة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى باستخدام صواريخ مجنحة من الجو والبحر ضد منشآت البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.

وأوضح البيان أن بين المنشآت المستهدفة 23 نقطة تحكم ومركز اتصالات للقوات الأوكرانية و31 قطعة من منظومات S-300 وBuk M-1 وOsa للصواريخ المضادة للطائرات و48 محطة رادار، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

كما أسقطت القوات الروسية 8 طائرات مقاتلة أوكرانية و7 مروحيات و11 طائرة بدون طيار إضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز Tochka-U، وفق البيان.

المصدر / الأناضول