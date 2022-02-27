مؤسسة بحاجة لوظيفة مسوؤل برامج مجتمعية

مؤسسة دالية هي مؤسسة مجتمعية، يتلخص عملها في حشد واستخدام كل الموارد المحلية اللازمة (مادية وغير مادية) بالشكل الملائم، لتمكين وخلق مجتمع مدني مستقل ومسؤول تسود فيه الشفافية والمسائلة، ويأتي ذلك من الإيمان بحق الشعب الفلسطيني في التحكم بمصادره من أجل تحقيق تنمية مجتمعية. ويتم تحقيق ذلك من خلال تقديم منح بقيادة المجتمع، لدعم مبادرات المجتمع المدني المبدعة والملائمة، خاصة تلك الجهود التي تبذلها المجتمعات المحلية لاستخدام مواردها المتوفرة والاستفادة منها.

نركز في عملنا على أربعة جوانب تضمن تحقيق تنمية مجتمعية شاملة، وهي: جانب الاقتصاد المحلي، والبيئي، والاجتماعي، والثقافي. كما أننا نهدف إلى تعزيز العطاء المجتمعي في فلسطين، وفي الشتات، لأننا نؤمن بأن كل فرد منا، لديه شيء يستطيع تقديمه، من خلال المساهمة بمواهبنا ومواردنا وطاقاتنا من أجل فلسطين مزدهرة.

- ملخص الوظيفة: تسعى مؤسسة دالية إلى توظيف مسؤول برامج مجتمعية يمثل جهة الاتصال الأولى مع أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي الشريكة في تنفيذ برامج مؤسسة دالية، يعمل تحت إشراف المدير التنفيذي، كما يعد مسؤول عن التخطيط وتنفيذ وتقييم برامج دالية المجتمعية.

- المكان: مدينة غزة

المسؤوليات:

- المساهمة في وضع تصور لبرامج مجتمعية جديدة

- بلورة فلسفة ومنهجيات لبرامج المنح

- التخطيط لاستراتيجيات محددة، والميزانيات، وخطط العمل، والجداول الزمنية لبرامج المنح

- اختيار ودراسة المواقع للبرامج باستخدام معايير تخدم مؤسسة دالية

- الاعلان عن المنح بطرق خلاقة وذات صلة

- الإشراف على اختيار الممنوحين، واختيار أو رفض الطلبات مع اجراء التعديلات حسب الحاجة.

- تمكين وبناء قدرات المتلقين من المنح، من خلال التدريب، أو بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الشريكة والشركات.

- التعاون مع الدائرة المالية فيما يخص باتفاقيات المنح، الترتيب لبناء القدرات المالية للمتلقي المنح.

- الاشراف على أي برامج أخرى أو موظفين على المشاريع حسب الحاجة.

- متابعة تنفيذ البرنامج وفقا للخطط والميزانيات والنتائج المتوخاة.

- مراجعة واقرار تقارير الممنوحين

- إعداد تقارير دورية للمشاريع أو المنح.

- عمل الزيارات الميدانية بشكل منتظم وحسب الحاجة

- إعداد التقارير السردية اللازمة للجهات المانحة وضمان إعداد التقرير المالي من قبل محاسب الدائرة المالية.

- الحفاظ على وجود مستمر في المجتمع، بما في ذلك التشبيك والشراكة مع المنظمات غير الحكومية والشركات العاملة في المواقع المستهدفة لدينا أو مع الفئات المتلقية للدعم المالي أو غير المستفيدة

- كتابة المقالات أو غيرها من أدوات نشر المعرفة للتعريف ببرامج مؤسسة دالية وأثرها،بالتعاون مع مسؤول الاتصال والتواصل لمختلف أصحاب المصلحة حول اثار برنامج المنح.

- تحليل النجاحات والإخفاقات والتحديات والفرص التي تواجه البرامج المجتمعية (بما فيها برامج المنح) وتوفير المعلومات الخاصة بذلك لتطوير السياسات والخطط التنظيمية والبرامجية.

- المساهمة في السياسات المتعلقة بالمجتمعات المحلية والعلاقات مع متلقي المنح.

- العمل مع الفرق واللجان التي تشكلها مؤسسة دالية لتطوير عمل المؤسسة

- القيام بأية مهام أخرى حسب توجيهات الادارة التنفيذية

المؤهلات

- درجة البكالوريوس في التنمية، العلوم الاجتماعية، أو مجال ذو علاقة من جامعة معترف بها

- ثلاث سنوات خبرة في نفس المجال.

- القدرة على التواصل الفعال باللغتين العربية والانجليزية (قراءة وكتابة ومحادثة) والقدرة على العمل الجماعي الفاعل وضمن فريق.

- مهارة عالية في كتابة التقارير والكتابة بشكل عام باللغتين العربية والانجليزية.

- إتقان استخدام الحاسوب وخاصة برامج MS OFFICE، واستخدام الشبكة العنكبوتية والبريد الالكتروني.

- القدرة على العمل بقدر قليل من المتابعة، تحمل ضغط العمل، الالتزام بالمواعيد، والاهتمام بالتفاصيل.

- الالتزام التام بالمهنية والمصداقية في التعامل مع المعلومات المتعلقة في العمل

- الاستعداد لأخذ تدريبات في مجالات مختلفة.

- الالتزام بفلسفة وعمل مؤسسة دالية

طريقة التسجيل

- على من ت/يرغب بالتقديم للوظيفة ارسال السيرة الذاتية، بالاضافة الى رسالة باللغة العربية توضح سبب رغبته المتقدم/ة بالعمل لدى مؤسسة دالية، ومعلومات الاتصال لثلاثة معرفين. نستقبل الطلبات على الايميل [email protected]، الرجاء كتابة المسمى التالي " مسؤول برامج/غزة " في خانة الموضوع. الموعد النهائي للتقديم 28/2/2022

ملاحظة: تعمل دالية بمصداقية وتسعى إلى توظيف أفراد ذوي كفاءة بدون أي تمييز، ولكن نظراً لكثرة عدد المتقدمين تقوم المؤسسة بالنظر في الطلبات المستوفية لما سبق كحد أدنى، والاتصال بقائمة المؤهلين/ات للمقابلة فقط.