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مستوطنون يغلقون طريقاً جنوب الخليل

27 فبراير 2022 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أغلق مستوطنون، اليوم الأحد، الطريق المؤدية إلى مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأوضح منسق اللجنة الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور في تصريح أوردته وكالة الأنباء، أن مستوطني "متسي يعير" المقامة على أراضي المواطنين في قرية بير العد، أغلقوا الطريق المؤدية إلى مسافر يطا بالحجارة، ومنعوا المواطنين من الوصول إليها.

يشار إلى أن المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم شرق يطا ومسافرها، طمعا في توسيع المستوطنات والسيطرة على أراضي المواطنين.

مسافر يطا هي عبارة عن مجموعة من 19 قرية فلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، تقع بين 14 و24 كم جنوب مدينة الخليل، داخل حدود بلدية يطا. 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #مسافر يطا #توسيع المستوطنات

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