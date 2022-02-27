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إصابة 10 فلسطينيين خلال قمع الاحتلال وقفة بالضفة

27 فبراير 2022 . الساعة 09:46 بتوقيت القدس
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أُصيب نحو 10 فلسطينيين، الأحد، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقفة منددة بممارسات الاحتلال ومستوطنيه بحق طلبة مدارس قرية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هاجمت وقفة دعت لها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبمشاركة عشرات النشطاء، واعتدت على المشاركين فيها بأعقاب البنادق.

ووفق المصادر ذاتها أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت بشكل مباشر على المشاركين، مما أدى لإصابة نحو عشرة مواطنين نقل اثنين منهم للعلاج في المستشفى.

ويتعرض طلبة ومعلمو مدرسة "اللُّبَّن-الساوية"، بشكل مستمر لاعتداءات مستوطنين "بالضرب والاستفزاز".

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد دعت لوقفة على مدخل بلدة اللُّبَّن، رفضا للاعتداءات التي يتعرض لها طلبة المدارس من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ عدة أسابيع تزايدت اعتداءات المستوطنين بحق طلبة المدارس، حيث أغلقوا مدخل القرية وأدوا طقوسا دينية ومنعوا الطلبة من الوصول لمدراسهم بحماية قوات الاحتلال.

وشُيدت 3 مدارس قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، على الشارع العام الرابط بين محافظتي نابلس ورام الله.

وتخدم تلك المدارس 3 بلدات، هي "اللُّبَّن الشرقية، وعموريا، والساوية"، وتتبع محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #إصابات #قمع #اللبن الشرقية

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