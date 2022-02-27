مطلوب منسق مشاريع للعمل في مؤسسة مجتمعية بغزة

مؤسسة دالية هي مؤسسة مجتمعية، يتلخص عملها في حشد واستخدام كل الموارد المحلية اللازمة (مادية وغير مادية) بالشكل الملائم، لتمكين وخلق مجتمع مدني مستقل ومسؤول تسود فيه الشفافية والمسائلة، ويأتي ذلك من الإيمان بحق الشعب الفلسطيني في التحكم بمصادره من أجل تحقيق تنمية مجتمعية. ويتم تحقيق ذلك من خلال تقديم منح بقيادة المجتمع، لدعم مبادرات المجتمع المدني المبدعة والملائمة، خاصة تلك الجهود التي تبذلها المجتمعات المحلية لاستخدام مواردها المتوفرة والاستفادة منها.

نركز في عملنا على أربعة جوانب تضمن تحقيق تنمية مجتمعية شاملة، وهي: جانب الاقتصاد المحلي، والبيئي، والاجتماعي، والثقافي. كما أننا نهدف إلى تعزيز العطاء المجتمعي في فلسطين، وفي الشتات، لأننا نؤمن بأن كل فرد منا، لديه شيء يستطيع تقديمه، من خلال المساهمة بمواهبنا ومواردنا وطاقاتنا من أجل فلسطين مزدهرة.

- ملخص الوظيفة:

تسعى مؤسسة دالية إلى توظيف منسق/ة مشاريع، ت/يمثل منسق/ة المشاريع جهة الاتصال الأولى مع أفراد ومؤسسات المجتمع المحلي الشريكة في تنفيذ برامج مؤسسة دالية، ت/يعمل منسق/ة مشاريع بإشراف وتنسيق مباشر من قبل المدير التنفيذي لمؤسسة دالية.

- المكان: مدينة غزة

المهام والمسؤوليات:

- القيام بمهام التخطيط والمتابعة والمراقبة والتقييم.

- المساهمة في وضع الخطط التفصيلية لأنشطة المشاريع بالتعاون مع إدارة المؤسسة وطاقم البرامج المجتمعية.

- متابعة تنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة حسب خطط العمل.

- تنسيق جميع الأنشطة الميدانية المتعلقة بالمشاريع، من ضمنها اللقاءات والتدريبات والزيارات الميدانية وغيرها، وجميع ما يتعلق بها من تحضيرات ولوجستيات.

- التواصل والتنسيق مع المجتمعات والجهات ذات العلاقة في المناطق المستهدفة ضمن أنشطة المشاريع.

- التواصل الدائم مع المجتمع المحلي وحشد الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ المشاريع.

- تنسيق ومتابعة التطورات والعمل والتعاون والتشبيك مع الفئات المستهدفة من شباب ونساء ولجان محلية وناشطين مجتمعيين ومؤسسات شريكة من أجل ضمان فعالية التنفيذ واستدامة التدخلات والإنجازات والأثر المجتمعي.

- إعداد وإدارة برامج تدريبية لتطوير قدرات الجهات المستفيدة من المشروع.

- متابعة عمل وتنفيذ المبادرات المجتمعية وتوفير الدعم والمساندة لها بما يضمن استدامتها والإشراف على التقارير الإدارية والمالية الخاصة بها ضمن نشاطات المشاريع.

- تنسيق الأمور والاجراءات المالية للأنشطة والمشاريع.

- توثيق وحفظ الملفات الخاصة بالمشروع.

- تقديم تقارير عن سير العمل في المشروع، والانجازات والتحديات المتعلقة بتنفيذ المشروع.

- تنفيذ أي مهام أخرى تتطلبها إدارة المشاريع والبرامج المجتمعية.

المؤهلات المطلوبة:

- الإيمان برؤية ورسالة مؤسسة دالية التي تتلخص في تفعيل دور العطاء المجتمعي وحشد الموارد المجتمعية وحق المجتمع الفلسطيني في التحكم بمصادره من أجل تحقيق تنمية مجتمعية.

- أن تكون/يكون حاصلة/حاصلاً على درجة البكالوريوس في مجال ذو علاقة.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تنسيق المشاريع والعمل الميداني والتنظيم المجتمعي وتيسير عمل المجموعات والإشراف على مبادرات مجتمعية/ شبابية.

- خبرة سابقة في مجال تنظيم ومتابعة الأنشطة والبرامج التدريبية.

- خبرة سابقة في إعداد التقارير الإدارية والمالية المتعلقة بالمشاريع، باللغتين العربية والانجليزية.

- إجادة مهارة استخدام الحاسوب وبرامج MS-Office .

- إجادة اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

- امتلاك مهارات عالية في الاتصال والتواصل الفعال.

طريقة التسجيل

- على من ت/يرغب بالتقديم للوظيفة ارسال السيرة الذاتية، بالاضافة الى رسالة باللغة العربية توضح سبب رغبته المتقدم/ة بالعمل لدى مؤسسة دالية، ومعلومات الاتصال لثلاثة معرفين. نستقبل الطلبات على الايميل [email protected]، الرجاء كتابة المسمى التالي " منسق/ة مشاريع-غزة" في خانة الموضوع. الموعد النهائي للتقديم 28-02-2022

- ملاحظة: تعمل دالية بمصداقية وتسعى إلى توظيف أفراد ذوي كفاءة بدون أي تمييز، ولكن نظراً لكثرة عدد المتقدمين تقوم المؤسسة بالنظر في الطلبات المستوفية لما سبق كحد أدنى، والاتصال بقائمة المؤهلين/ات للمقابلة فقط.