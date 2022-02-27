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مع تعافي 2100 حالة

غزة: حالة وفاة و328 إصابة جديدة بـ"كورونا"

27 فبراير 2022 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 1107 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 328 إصابة جديدة بالفيروس.

وبينت أنه تم تسجيل 2100 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 245410 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 13497 حالة، وإجمالي المتعافين 230008 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1905 وفاة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 148 حالة، من بينها 84 حالات خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 650312 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وفيات كورونا #إصابات كورونا #كورونا غزة

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