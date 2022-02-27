"فدا" يستنكر محاولة اغتيال خضر عدنان بنابلس

استنكر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" محاولة اغتيال الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان في مدينة نابلس، مساء أمس السبت.



واعتبر فدا أن "الاعتداء المجرم على الشيخ خضر عدنان هو اعتداء على الكل الوطني وأن الاحتلال وأعوانه هم أصحاب المصلحة، وهم من يقفون وراءه".



وطالب فدا السلطة وأجهزتها الأمنية بملاحقة المعتدين وكشف الغطاء الوطني عنهم وتوفير الحماية المطلوبة للشخصيات الوطنية والإسلامية والعمل علي منع تكرار مثل هذه الحوادث التي تعمل علي تعكير الأجواء وتهدف إلي خلق حالة من الفوضي وعدم الاستقرار في مدن وقري الضفة الغربية.



وأكد أن مثل هذه الحوادث لن تثني الشخصيات الوطنية والقوي السياسية عن القيام بدورها في تحشيد الجماهير وتعبئتها في مقاومة الاحتلال وقطعان المستوطنين المجرمين.

وقال: "شعبنا سيعمل على حماية جبهته الداخلية وصيانة وتعزيز وحدته الوطنية رغم أنف الاحتلال وأعوانه المجرمين".

المصدر / فلسطين أون لاين