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"أبو كويك" يدين محاولة اغتيال "عدنان" ويطالب السلطة بتحمل مسئولياتها

26 فبراير 2022 . الساعة 23:42 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك

أدان القيادي في حركة "حماس" حسين أبو كويك، محاولة اغتيال الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان مساء اليوم في نابلس، مطالبا أجهزة السلطة بتحمل مسؤوليتها والكشف عن المنفذين.

وتعرض الشيخ عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم، لإطلاق نار على أيدي مسلحين مجهولين في نابلس، مما أسفر عن إصابة نصر المبسلط شقيق الشهيد أشرف المبسلط ونصر مبروكة شقيق الشهيد أدهم الشيشاني.

وذكرت مصادر محلية أن الشيخ عدنان بصحة جيدة ولم يصب بأذي.

وقال القيادي أبو كويك إن استهداف القامة الوطنية الشيخ خضر عدنان يعني أن المستهدفين هم أعداء القضية والمتربصين بها، مضيفا: "هذه عملية خطيرة جداً وتعني أن رجال القضية الفلسطينية مستهدفين".

وشدد على أن المحاولات البائسة التي تستهدف قضيتنا وقياداتنا الوطنية والإسلامية ستبوء بالفشل وستعود بالوبال على المجرمين.

وأكد القيادي في حماس أنه "لن تؤثر فينا هذه الأساليب الماكرة الإجرامية وسنتمسك براية الحق".

يشار إلى أن الأسير المحرر خضر عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات معظمها رهن الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لتسعة من الأبناء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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