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"حماس" تدين محاولة اغتيال "عدنان" في نابلس

26 فبراير 2022 . الساعة 22:43 بتوقيت القدس
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أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "الاعتداء الآثم" على الأسير المحرر الشيخ  المجاهد خضر عدنان ومحاولة اغتياله بالرصاص الحي مساء اليوم في نابلس.

وحملت حركة "حماس" في تصريح صحفي، أجهزة أمن السلطة المسئولية الكاملة عن محاولة الاغتيال.

وقالت: "إننا إذ نثمن موقف عائلات شهداء نابلس الذين رفضوا الاساءة للشيخ عدنان والاعتداء عليه، فإننا ندعو لمحاربة الفتنة ونبذ الساعين إليها عبر التمسك بوحدتنا ورفض استخدام السلاح إلا في وجه الاحتلال ومستوطنيه الجاثمين على أرضنا المخضبة بدماء الشهداء".

 بدورها، قالت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية، إن عملية إطلاق النار على القائد الوطني الشيخ خضر عدنان جريمة مستهجنة ومدانة بأشد العبارات.

وأوضحت في تصريح صحفي أن الجريمة تستوجب من الكل الوطني الفلسطيني التكتل سدًا منيعًا أمام هذا التهديد الخطير لحياة رموز العمل الوطني في الضفة الغربية، والمتزامن مع تصاعد تهديدات الاحتلال وعدوانه.

وشددت على أن استهداف الشيخ خضر عدنان استهداف لكافة القيم الوطنية التي يعمل من أجلها، فـ"لقد عرفه الفلسطينيون حاضرًا في نصرة مختلف القضايا الوطنية والحقوقية، وعلى رأس ذلك قضية الأسرى والقدس".

وقالت: "هذه الجريمة تدق جدار الخزان"، محذرةً من خطر الفلتان الأمني المتصاعد في الضفة الغربية.

وحملت حركة "حماس" السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن التقصير في مواجهة الفلتان، بينما تواصل جهودها الحثيثة في مطاردة المقاومة ورجالها وأنصارها وراياتها.

وتعرض القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر خضر عدنان لمحاولة اغتيال في مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين أطلقوا النار على المحرر عدنان في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة أثناء زيارة وفد من حركة الجهاد الإسلامي لعوائل الشهداء محمد الدخيل وأشرف المبسلط وأدهم الشيشاني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #نابلس #فلتان أمني #خضر عدنان

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